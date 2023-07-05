ثقافة الأقصر تنهى احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بساحة أبو الحجاج.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت ساحة أبو الحجاج بالأقصر، اختتام فعاليات أيام احتفالات فرع ثقافة الأقصر، بذكرى ثورة 30 يونيو، بعد أن استمرت لمدة أربعة أيام متتالية، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المدرب أشرف شبيب وقدمت العديد من الأغاني منها أغنية "احلف بسماها وبترابها، عليك صلاة الله وسلام، القلب يعشق" غناء المجموعة.

وخلال فعاليات الأيام الأربعة للفعاليات، قدمت فرقة الأقصر القومية للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق رقصات استعراضية متنوعة منها "التحطيب، النذاوي، التنورة"، أعقبها عرض لفرقة الأقصر القومية للآلات الشعبية وقدمت أغنية كوكتيل كف شعبي غناء الريس قرشى العزب، كما أعد عرض مسرح للعرائس أداء المخرج المسرحي محمود النجار، وسماح مصطفى، ونفذت ورشة فنون تشكيلية رسم على الوجه، بجانب ورشة رسم على الورق تنفيذ الفنانة التشكيلية شيماء سعيد مستخدمة ورقا أبيض، أقلام الرصاص، ألوان فلوماستر، ألوان خشب، ألوان شمع.

وجاءت فعاليات الإحتفالات ضمن العروض التى ينظمها الفرع بإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي، بعد أن إنطلقت الأيام الماضية، وشهدت تفاعلاً وإقبالاً كبيراً من أبناء الأقصر مع إحتفالات الذكرى العاشرة للثورة، حيث عدد من القيادات الشعبية والسياسية بالمحافظة، ضمت كل من اللواء أحمد أبو زيد مساعد وزير الداخلية السابق، ومريم ثروت أمين، والعمدة عبد الحكيم مرتضي القيادي، والعمدة حمادة النوبي، ونفيسة عبدالرحيم مدير قصر ثقافة الأقصر، والعديد من جمهور وأبناء الأقصر الذين تفاعلوا مع الفقرات الفنية المقدمة.



إحتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو فى الأقصر



إحتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو فى ساحة أبو الحجاج الأقصرى



إقبال الأهالى على إحتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو فى الأقصر



تقديم الأغانى الوطنية بذكرى ثورة 30 يونيو



ثقافة الأقصر تختتم إحتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو



طفل خلال الفعاليات لذكرى 30 يونيو بالأقصر



عروض التحطيب فى ذكرى ثورة 30 يونيو