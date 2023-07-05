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تنسيق الجامعات 2023.. اعرف مميزات برنامج العلاج بالفن بكلية التربية الفنية حلوان

الأربعاء، 05 يوليو 2023 01:17 م
تنسيق الجامعات 2023.. اعرف مميزات برنامج العلاج بالفن بكلية التربية الفنية حلوان انفوجراف جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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كشفت جامعة حلوان عن تفاصيل ومميزات برنامج العلاج بالفن بكلية التربية الفنية، مؤكدة أن البرامج الدراسية بكليات الجامعة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
 
وأكدت جامعة حلوان أن مميزات برنامج العلاج بالفن: 
1- يواكب الطرق التعليمية الحديثة على مستوى العالم. 
2- يلبي احتياجات الطلاب وحاجات سوق العمل.
3-  يتناول النشاط الفني لأغراض تعبيرية تنفيسية تشخيصية ولاغراض علاجية. 
4-  يتيح الفن للانسان إسقاط مابداخله من مكونات قد لايستطيع التعبير عنها لفظيا. 
5- التعرف على المبادئ الأساسية الخاصة بمجال العلاج بالفن.
6- معرفة المضمون الفلسفي والنظرى والتطبيقي للعلاج بالفن.
7- ممارسة بعض المهارات والتقنيات الخاصة بمجال العلاج.
8- التواصل مع الفئات العادية وغير العادية من خلال وسائط الفن التشكيلي.
 
 

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