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تموين المنيا: ضبط 72 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

الأربعاء، 05 يوليو 2023 10:32 ص
تموين المنيا: ضبط 72 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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حررت مديرية التموين بالمنيا، 72 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 72 مخالفة تموينية منها 62 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان– عدم وجود سجلات، و10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها عدم صلاحية المنتج- بيع بأزيد من الثمن – تجار بدالين تموينيين – منتجات مجهولة المصدر.


 


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