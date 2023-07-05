تموين المنيا: ضبط 72 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حررت مديرية التموين بالمنيا، 72 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 72 مخالفة تموينية منها 62 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان– عدم وجود سجلات، و10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها عدم صلاحية المنتج- بيع بأزيد من الثمن – تجار بدالين تموينيين – منتجات مجهولة المصدر.
تموين المنيا: ضبط 72 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواقالأربعاء، 05 يوليو 2023 10:32 ص
مشاركة
حررت مديرية التموين بالمنيا، 72 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الموضوعات المتعلقة
"تموين المنيا" تضبط 75 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواقالثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:58 م
تموين المنيا يحرر 58 محضراً متنوعاً.. والمحافظ يشدد على استمرار الحملاتالجمعة، 23 يونيو 2023 04:12 م
تموين المنيا تحرر 75 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواقالخميس، 22 يونيو 2023 11:21 ص
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة