"تعليم الشرقية" يُهنئ أوائل شهادات الدبلومات الفنية من أبناء المحافظة

قدم المهندس محمد فؤاد الرشدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، التهنئة لأبنائه الطلاب من أبناء المحافظة والحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح وهم:

الطالب عمرو عطوة أحمد بلال عبد الله بمدرسة الصالحية الثانوية الزراعية لتكنولوجيا التطبيقية بإدارة الصالحية الجديدة والحاصل على المركز الأول علي مستوي الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات بمجموع 676 بنسبة 96.57 %

الطالبة بسملة عصام عبد المنصف عبد القادر بمدرسة السلطان العويس للتعليم والتدريب المزدوج بإدارة العاشر من رمضان والحاصلة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات ( تعليم وتدريب مزدوج ) بمجموع 554 بنسبة 93.90%.

الطالب عبد الرحمن محمد محمد حسين بمدرسة السويدي للتعليم و التدريب المزدوج بإدارة العاشر من رمضان والحاصل علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات ( تعليم وتدريب مزدوج ) بمجموع 832 بنسبة 97.88% .

وأعرب المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية عن تمنياته لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق، مقدماً خالص الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم لإستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وصناعه حضارته وتقدمه.