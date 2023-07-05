اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يوليو 2023 06:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على محطة رفع صرف صحى ساقلته الفرعية بتكلفه 50 مليون جنيه فى 8 نقاط

الأربعاء، 05 يوليو 2023 05:30 ص
تعرف على محطة رفع صرف صحى ساقلته الفرعية بتكلفه 50 مليون جنيه فى 8 نقاط المحطة الفرعية بساقلته
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة  في طريقها للنور حيث حققت تلك المشروعات طفرة غير مسبوقة فى القرى والمراكز على مستوى محافظة سوهاج، حيث بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال الاستلام الابتدائى لمحطة رفع صرف صحى ساقلته الفرعية بتكلفه 50 مليون لخدمة 10 الأف نسمه.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات عن محطة رفع صرف صحى ساقلته الفرعية شرقى محافظة سوهاج تعرف عليها من خلال النقاط التالية : -

1 – أسم المحطة محطة رفع صرف صحى ساقلتة الفرعية شرقى محافظة سوهاج.

2 – المحطة يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة".

3 – بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع المحطة 50 مليون جنيه تقريبا.

4 – المشروع تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

5 - تبلغ طاقتها التصميمية 236 لتر لكل ثانية.

6 – المحطة تضم شبكات انحدار بطول 7775 متر طولى وخط طرد قطر 5 مللى بطول الف متر.

7 -  عدد الغرف 366 غرفة منزلية لتخدم 10 الاف نسمة بغرب مدينة ساقلته.

8 -  المشروع يهدف التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى لتحسين الحالة الصحية والاجتماعية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

اعمال الإستللام للمشروع
اعمال الإستللام للمشروع

المحطة الفرعية بساقلته
المحطة الفرعية بساقلته

غرف المشروع
غرف المشروع

محطة رفع صرف صحى ساقلته الفرعية
محطة رفع صرف صحى ساقلته الفرعية



 

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شركة مياه الشرب

محطة صرف صحى ساقلته

حياة كريمة

تنمية مستدامة

ساقلته



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة