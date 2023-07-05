تعرف على محطة رفع صرف صحى ساقلته الفرعية بتكلفه 50 مليون جنيه فى 8 نقاط

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في طريقها للنور حيث حققت تلك المشروعات طفرة غير مسبوقة فى القرى والمراكز على مستوى محافظة سوهاج، حيث بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال الاستلام الابتدائى لمحطة رفع صرف صحى ساقلته الفرعية بتكلفه 50 مليون لخدمة 10 الأف نسمه.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات عن محطة رفع صرف صحى ساقلته الفرعية شرقى محافظة سوهاج تعرف عليها من خلال النقاط التالية : -

1 – أسم المحطة محطة رفع صرف صحى ساقلتة الفرعية شرقى محافظة سوهاج.

2 – المحطة يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة".

3 – بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع المحطة 50 مليون جنيه تقريبا.

4 – المشروع تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

5 - تبلغ طاقتها التصميمية 236 لتر لكل ثانية.

6 – المحطة تضم شبكات انحدار بطول 7775 متر طولى وخط طرد قطر 5 مللى بطول الف متر.

7 - عدد الغرف 366 غرفة منزلية لتخدم 10 الاف نسمة بغرب مدينة ساقلته.

8 - المشروع يهدف التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى لتحسين الحالة الصحية والاجتماعية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.