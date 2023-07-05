تعرف على أسعار تذاكر قطارات تالجو على خطوط السكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان، ومحطات الوقوف، بالتزامن زيادة الإقبال على حجز قطارات السكة الحديد وخاصة على خط الصعيد.

أسعار التذاكر على القطار التالجو خط القاهرة الإسكندرية:

تذكرة الدرجة الأولى 225 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيها للمصريين.

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي "القاهرة - سيدى جابر – الإسكندرية".

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط الصعيد :

من القاهرة لاسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيها، والدرجة الثانية 250 جنيها.

من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.

من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيها والدرجة الثانية 350 جنيها.

من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.

من القاهرة لأسوان 700 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 550 جنيها.

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي " الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".