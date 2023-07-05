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تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بأسوان.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 05 يوليو 2023 04:30 ص
تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بأسوان.. اعرف التفاصيل تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بأسوان
أسوان - صلاح المسن

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تتواصل معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بشرق مدينة أسوان منها تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسمادبأسوان.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بأسوان:

أولا:نسبة التنفيذ فى مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد وصلت إلى 45 %.

ثانيا:المستهدف تطوير الطريقين بطول 8 كيلو متر.

ثالثا:يضم الطريقين حارتين، تتوسطهم جزيرة بعرض متر.

 ليتراوح عرض الطريق ما بين 19 متر إلى 15 متر.

رابعا:يمتد من ميدان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجويزة.

خامسا:تكلفة المشروع 154 مليون جنيه.

سادسا: جارى تنفيذ أعمال الرصف والأسفلت فى مسافة 2 كيلو متر من ميدان الشلال وحتى مسجد كيما 

سابعا: يتوازى ذلك مع فرش طبقة الأساس من خلال ماكينة ( FDR )، ثم 2 طبقة أسفلت فى باقى المسافة.

ثامنا :رصف الشوارع الجانبية المطلة على الطريقين من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل تمهيداً للبدء فى وضع الطبقات الإسفلتية الأخيرة 

تاسعا:هذا المشروع الحيوى يأتى ضمن من المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها شرق مدينة أسوان.


تطوير

رفع كفاءة

طريقى كيما والسماد

أسوان

اخبار المحافظات

اخبار اسوان



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