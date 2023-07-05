تجدد حملات إزاحة الرمال وتنظيف الشوارع بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء

تجددت في نطاق مركز الحسنة بوسط سيناء حملات إزالة الرمال من على الطرق، والتي تكوّنت نتيجة هبوب الرياح خلال الأسابيع الأخيرة وتسببت في إعاقة حركة السير.

وقال سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم الانتهاء من إزاحة كافة التلال الرملية المتحركة من على مسار الطريق الرابط بين مدينة الحسنة وقريتي المنبطح والقسيمة، بعد أن تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه نتيجة تغير الأحوال الجوية وسرعة حركة الرياح.

وأشار إلى أن حملات إزاحة الرمال مستمرة باستخدام معدات تم دفعها من مجلس مدينة الحسنة، وتقوم بتمشيط الطرق بالكامل وإزالة أي تجمعات من الرمال عليها، وذلك منعًا لوقوع حوادث وحفاظًا على البنية الأساسية لشبكة الطرق.

وأضاف أن حملات النظافة ورفع التراكمات من شوارع وأحياء مدينة الحسنة مستمرة أيضًا، وتم تكثيف أعمال النظافة والتعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة من الشوارع والأحياء المدينة بشكل دوري خاصة خلال فصل الصيف، وذلك برفع وإزالة جميع التراكمات من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة من الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات القمامة بأحياء مختلفة بمدينة الحسنة، وذلك لتوفير بيئة صحية خالية من مسببات الأمراض والأوبئة.