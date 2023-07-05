تجارة جامعة القناة: اعتماد نتائج المستوى الأول والثاني والثالث بالبرامج المميزة

الإسماعيلية - السيد فلاح

قالت الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس، إنه تم اعتماد نتائج المستوى الأول والثاني والثالث بالبرامج المميزة بكلية التجارة، برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI، وبرنامج نظم المعلومات والأعمالBIS، وبرنامج شعبة اللغة بنظام الساعات المعتمدةCH ، مشيرة إلي أن إعلان ورصد النتائج تم إعلانها عبر الخدمة الصوتية وبرنامج ابن الهيثم بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة.

أضافت عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس، لـ "اليوم السابع"، أن النسبة العامة للنجاح ببرنامج الـFMI بلغت 100%، بالثلاث مستويات، وكذلك بلغت النسبة 100% ببرنامج الـBIS، بينما جاءت النسبة العامة للنجاح بالمستوى الأول لبرنامج CH %99.3 للمستوى الأول، و100% للمستوى الثاني، والثالث "شعبتي المحاسبة - وإدارة الأعمال".

أوضحت الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، النتائج تفصيلاً والتي جاءت كالتالي ببرنامج الـ FMI المستوى الأول وعددهم 59 طالب وطالبة، حصل طالب على تقدير عام ممتاز، و11 على تقدير عام جيد جدًا، و31 على تقدير عام جيد، و16 مقبول، أما المستوى الثانى وعددهم 58 طالب وطالبة حصل منهم 12 طالب وطالبة على تقدير عام امتياز، و24 على تقدير عام جيد جدًا، و20 على تقدير عام جيد، وطالبان على تقدير عام مقبول، وبالمستوى الثالث وعددهم 58 طالب وطالبة حصل 9 على تقدير عام ممتاز، و32 على تقدير عام جيد جدًا، و17 على تقدير عام جيد .

وأكدت الدكتورة سلوى فراج، أن نتائج برنامج الـBIS جاءت إحصائياتها كالتالي: المستوى الأول وعددهم 174 طالب وطالبة، حصل منهم على تقدير عام ممتاز 12 طالب وطالبة، و52 على تقدير عام جيد جدًا، و72 على تقدير عام جيد، و38 على تقدير عام مقبول.

وفي المستوى الثاني وعددهم 183 طالب وطالبة، حصل 17 على تقدير عام ممتاز، و76 على تقدير عام جيد جدًا، و77 على تقدير عام جيد، و13 على تقدير عام مقبول.

أما نتائج المستوى الثالث وعددهم 95 طالبا وطالبة، فقد جاءت كالتالي: 18 طالبًا وطالبة حصلوا على تقدير عام ممتاز، و56 على تقدير عام جيد جدًا، و21 على تقدير عام جيد.

وببرنامج الـCH جاءت نتائج المستويات الثلاث، كالتالي: المستوى الأول وعددهم 148 طالبا وطالبة، حصل 11 طالبًا وطالبة على تقدير عام ممتاز، و33 على تقدير عام جيد جدًا، و44 على تقدير عام جيد، و59 على تقدير عام مقبول.

أما المستوى الثاني وعددهم 145 طالبًا وطالبة، حصل منهم 16 على تقدير عام ممتاز، و48 على تقدير عام جيد جدًا، و59 على تقدير عام جيد، و22 على تقدير عام مقبول.

وتابعت الدكتورة سلوى فراج، أن نتائج المستوى الثالث شعبة المحاسبة وعددهم 45 طالبا وطالبة، حصل منهم 22 على تقدير عام ممتاز و16 على تقدير عام جيد جدًا و7 على تقدير عام جيد، أما شعبة إدارة الأعمال وعددهم 11 طالب وطالبة حصل منهم طالب على تقدير عام ممتاز و6 طالب وطالبة على تقدير عام جيد جدًا، 4 جيد.