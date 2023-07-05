تأجيل محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أصحاب المعاشات برسائل الهاتف

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات،لجلسة 12 يوليو.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الاميرية بلاغا من موظف على المعاش افادو فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 الف جهنيه من رصيده فى البنك، وأضاف ا بأنه تلقة رسائل من أرقام ادعوا انهم من البنك المركزي وطلبوا منه تحديث بياناتاته، حيث قاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من الحريات والتحقيقات أن وراء تشكيل عصابى يوهم الضحايا انهم من البنك المركزي يستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على ارصدة المواطنين من البنوك عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.