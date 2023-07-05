وشدد بوتين -وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية- : "إنه أمر مهم للغاية" و"لكن نفس القدر من الأهمية هو حقيقة أن النتائج التي حصلنا عليها أفضل مما كان متوقعا في وقت سابق، وأفضل من التوقعات وهذا يبشر بالوفاء بجميع المهام على الأقل في غضون عام".