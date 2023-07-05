وأوضحت السلطات - في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - أن الأمطار الغزيرة التي هطلت بشكل رئيسي في المناطق الواقعة على طول نهر اليانجتسي، تسببت في حدوث فيضانات وكوارث جيولوجية، وتعطيل حياة أكثر من 130 ألف شخص في 19 منطقة ومحافظة.

وأضافت أنه تضرر أكثر من 460 ألف شخص جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الشهر على مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وفقا لما ذكره مقر السيطرة على الفيضان والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة، وجرى إجلاء أكثر من 85 ألف شخص من السكان المحليين بالمقاطعة إلى أماكن آمنة كإجراء احترازي.

من جانبه، أمر الرئيس الصينى شي جين بينج، السلطات بوضع سلامة المواطنين وممتلكاتهم في المقام الأول، والعمل بجد على تقليل الخسائر بكافة أشكالها.

وتتزامن الفيضانات مع موجة حر قياسية تضرب أجزاء أخرى من الصين، حيث حث المركز الوطني للأرصاد الجوية في البلاد سكان العاصمة بكين وعشرات المناطق الأخرى على البقاء في منازلهم مع درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية.