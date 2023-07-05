اليوم السابع
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بعد ضبط عصابة بالقاهرة.. المشدد عقوبة تزوير المحررات الرسمية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 07:00 ص
بعد ضبط عصابة بالقاهرة.. المشدد عقوبة تزوير المحررات الرسمية جريمة التزوير- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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يقوم بعض أصحاب النفوس الضعيفة بتزوير أختام وأوراق رسمية لاستخدامها في ارتكاب جرائم مما يجعلهم تحت طائلة القانون، ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين بتزوير الأوراق وعدد من الأختام وبحوزتهم الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير.
 
وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
 
وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
 
كما نصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

تزوير المحررات الرسمية

جريمة التزوير

أخبار الحوادث

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