اليوم السابع
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بدء فعاليات مبادرة "إنه كوكبنا" بالمنوفية استكمالا لمبادرة معًا نزرع شجرة أمل

الأربعاء، 05 يوليو 2023 09:01 م
بدء فعاليات مبادرة "إنه كوكبنا" بالمنوفية استكمالا لمبادرة معًا نزرع شجرة أمل مبادرة معًا نزرع شجرة أمل
كتب: محمد الأحمدى

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بدأت الكنيسة الأسقفية فعاليات مبادرة "إنه كوكبنا" بمحافظة المنوفية بالشراكة مع بيت العائلة المصرية، ممثلًا فى المعاهد الأزهرية والمدرسة الأسقفية بمدينة منوف وذلك من خلال يوم توعوى عن أهمية الحفاظ على كوكب الأرض والتصدى للتغير المناخى وبحضور رامز يخيت المدير التنفيذى للجنة الحوار بالكنيسة الأسقفية.

وتناول اليوم محاضرة للتعريف بقضايا التغير المناخى للتلاميذ بالإضافة للتوعية بأهمية الحفاظ على كوكب الأرض والأسباب التى تؤدى إلى تغير المناخ وأضراره.

وتعرف الطلاب على الدور الرائد التى تقوم به مصر وأجهزة الدولة من مشروعات قومية وسن القوانين التى تضمن الحفاظ على البيئة، بالإضافة لتوضيح دور الطلاب أنفسهم كأفراد فى المجتمع وكيفية حفاظهم على المجتمع نظيف من حولهم.

جدير بالذكر أن مبادرة "إنه كوكبنا" جاءت تباعًا لسلسلة من المشروعات والمبادرات التى تجمع الشباب فى المجتمع مع بعضهم البعض بهدف تطوير ثقافة الحوار بين أطفال المدارس المصرية الذى بدوره سيؤدى إلى فهم الآخر وقيمه، إذ يعتمد المشروع على اتباع  أساليب مختلفة لتجسيد ثقافة الحوار فى الأنشطة المدرسية حتى تصبح مصدرًا للاستمتاع بالإضافة لإتاحة الحرية والمسئولية للأطفال ليتمكنوا من إدارة المشروع بأنفسهم تحت رعاية وإرشاد المعلمين فى جو يسوده الانفتاح والقبول.


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