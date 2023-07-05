اليوم السابع
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أكرم القصاص
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باحث لـ"القاهرة الإخبارية": يمكن الاتفاق على منح روسيا ضمانات لوقف الحرب

الأربعاء، 05 يوليو 2023 06:59 م
باحث لـ"القاهرة الإخبارية": يمكن الاتفاق على منح روسيا ضمانات لوقف الحرب مطروح للنقاش
الأمير نصرى

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قال الباحث أبو بكر باذيب، إن مطالب الرئيس الأوكراني فلادمير زيلنيسكي ارتفعت الفترة الماضية للضغط على الغرب في الحصول على الدعم العسكري في تدريب قواته، مثل راجمات الصواريخ والدبابات والطائرات إف 16. 
 
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن زيلينسكي لا يملك سوى المزيد من الضغط على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي، حتى على الناتو تحديدا للانضمام إليه. 
 
ولفت إلى أن الناتو ليس هو من يملك قرار ضم أوكرانيا، هناك تسوية ستفضي إليها الحرب، والحرب لن تقف ما بين عشية وضحاها، وتتم التسوية على الجانب الروسي، وأنا أتصور أن فرنسا وألمانيا تمارس جهود للوصول إلى حل سياسي. 
 
وأوضح أن أحد الخيارات التي يمكن أن تعطى للروس للانسحاب من الأراضي الاوكرانية والدخول في تسوية حقيقية لإحلال السلام، هو وعود إلى الروس أنهم لن يعودوا للتفكير بضم أوكرانيا إلى الناتو. 

الرئيس الأوكراني

فلادمير زيلنسكي

راجمات الصواريخ والدبابات

الطائرات إف 16

القاهرة الإخبارية



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