انطلاق منافسات دورى الأحياء الشعبية والساحات الرياضية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

انطلقت منافسات دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية بكفر الشيخ فى "خماسي كــرة القــدم، وتنس الطاولة"، تحـت شعـار "دورى الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، والذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منافسات الدوري بالمحافظة يشارك بها 64 فريقا بكرة القدم الخماسية و 62 لاعب ولاعبة فى لعبة تنس الطاوله، المنافسات تستمر حتى أكتوبر بالساحات الشعبية والرياضية، والملاعب المفتوحة، وتضمنت شروط الاشتراك أن لا يكون المشارك مسجل بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم أو دوري مراكز الشباب لكرة القدم، ويتكون الفريق من 11 عضو " 5 لاعبين أساسيين 4 بدلاء، مدرب، إداري " للعبة كرة القدم.

وأضاف محروس، أن منافسات تنس الطاولة تلعب بنظام الفردي خروج المغلوب من مرة واحدة من الجنسين وعن الشروط العامة للفرق المشاركة تتضمن أن يلتزم كل فريق بزى موحد وكذلك اللعب بالحذاء الرياضي المناسب.