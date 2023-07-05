انخفاض الصادرات الأمريكية من المنتجات النفطية لتبلغ 6.1 مليون برميل يوميا

كتبت -مروة الغول

انخفضت الصادرات الأمريكية من المنتجات النفطية بحوالي 55 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.9% فقط مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ نحو 6.1 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المناظر من العام السابق وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البتروليةالعالمية لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، ارتفاع متوسط الصادرات الأمريكية من المنتجات النفطية إلى ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ حوالي 7 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 17 شهر مارس 2023 الذي شهد ارتفاع إجمالي الصادرات الأمريكية من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى أعلى مستوى محقق له منذ بدء تسجيل تلك البيانات في عام 1991 بلغ حوالي 11.9 مليون برميل يوميا.

وذكر التقرير، استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في كونها مصدر صافي للنفط خلال الربع الأول من عام 2023 حيث بلغ صافي صادراتها النفطية نحو 1.9 مليون برميل يوميا، مقارنة بصافي صادرات نفطية بلغ نحو 2.1 مليون برميل يوميا خلال الربع السابق، وصافي واردات نفطية بلغ حوالي 560 ألف برميل يوميا خلال الربع المماثل من العام الماضي.