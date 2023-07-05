اليوم مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة طيران دولية من 7 دول أوربية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية اوربية، ضمن 129 رحلة طيران، يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى، وحتى نهاية الأسبوع الجارى، مع تطبيق الاجراءات اللازمة للركاب الوافدين .
وتبين من جداول التشغيل اليومية أن من المقرر أن يصل اليوم 11 رحلة بينهم رحلتين من التشيك، ورحلة من ايطاليا، و4 رحلات من المانيا، ورحلة من بولندا، ورحلة من المجر، واخرى من النمسا، ورحلة من سلوفاكيا
وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، تطبيق اجراءات احترازية وامنية، مع تسهيل تلك الاجراءات للسياح الوافدين فور وصولهم الى ارض المهبط، حتى وصولهم الى الفنادق المختلفة لقضاء اجازاتهم فى مرسى علم .
وكان تبين من جداول التشغيل الاسبوعية، ان مطار مرسى علم الدولى، يستقبل خلال الاسبوع بداية من السبت، الماضى وحتى نهاية الاسبوع، 129 رحلة طيران تصل من 11 دولة اوربية، اغلبها من دول بولندا والتشيك، والمانيا، وايطاليا، سويسرا، وبلجيكا .
اليوم مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة طيران دولية من 7 دول أوربيةالأربعاء، 05 يوليو 2023 04:30 ص
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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية اوربية، ضمن 129 رحلة طيران، يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى، وحتى نهاية الأسبوع الجارى، مع تطبيق الاجراءات اللازمة للركاب الوافدين .
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