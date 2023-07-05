وأوضحت السلطات ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق غابات بالقرب من بلدة "أندروود" الواقعة في مقاطعة سكامانيا بولاية واشنطن.

ومن جانبهم قال مسؤولو الإطفاء إن الظروف الحارة والرياح ساعدت في تأجيج انتشار الحريق عبر مجمع سكني على سفح تل يطل على طريق الولاية 14 ونهر كولومبيا، الذى يقسم ولايتي واشنطن وأوريجون.

وكانت هيئة الأرصاد الأمريكية، قد حذرت أمس الثلاثاء، الأمريكيين إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة عواصف شديدة وحرارة قياسية وفيضانات في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بعيد الاستقلال الـ 247.