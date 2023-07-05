المفوضية الأوروبية: ثلثى أراضى الاتحاد الأوروبي فى خطر بسبب تغير المناخ

أكدت المفوضية الأوروبية أن ثلثا أراضي الاتحاد الأوروبي في خطر بسبب التغير المناخي.

واعتمدت المفوضية الأوروبية والممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، استراتيجية شاملة جديدة للتعامل مع التهديدات التي يمكن أن يمثلها تغير المناخ والتدهور البيئي على مجالات السلام والأمن والدفاع.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، أن الظواهر المناخية المتكررة وارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر والتصحر وندرة المياه والتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي والتلوث البيئي والتلوث بشكل عام تهدد صحة ورفاهية البشرية ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من النزوح وحركات الهجرة وتفشي الأوبئة والاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار وحتى الصراعات، وقد دفعت هذه التهديدات الجديدة الحلفاء والشركاء إلى تحديث سياساتهم أيضًا.