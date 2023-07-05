اليوم السابع
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المصرية للاتصالات تحويل أكثر من 4ملايين عميل لنظام الدفع المسبق للتليفون الأرضى

الأربعاء، 05 يوليو 2023 11:18 ص
المصرية للاتصالات تحويل أكثر من 4ملايين عميل لنظام الدفع المسبق للتليفون الأرضى التليفون الأرضي- أرشيفية
كتبت هبة السيد

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بدأت الشركة المصرية للاتصالات تحصيل اشتراكات التليفون الأرضي لعملاء الدفع المسبق لشهر يوليو عن الثلاث أشهر القادمة، على أن يتم تحصيل اشتراكات عملاء الفاتورة للثلاث أشهر الماضية في 15 يوليو. 
 
وكشف مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، في تصريح خاص اليوم السابع، تحويل جميع عملاء التليفون الأرضي لنظام الدفع المسبق تدريجيا، حيث تم تحويل أكثر من 4 ملايين عميل للنظام الجديد.
 
ونظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضي، يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد وتوضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي، عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفي حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.
 
ويصل عملاء التليفون الأرضي المنزلي إلي نحو 12 مليون اشتراك.
 

فاتورة التليفون الأرضي

نظام الدفع المسبق للتليفون الأرضي

التليفون الارضي

فاتورة يوليو للتليفون الأرضي

التليفون الأرضي المنزلي

اشتراك الدفع المسبق للتليفون الأرضي



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