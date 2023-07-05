اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 10:16 م
أكرم القصاص
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الكرملين يرفض تأكيد تحذيرات بكين حول استخدام النووى فى أوكرانيا

الأربعاء، 05 يوليو 2023 09:00 م
الكرملين يرفض تأكيد تحذيرات بكين حول استخدام النووى فى أوكرانيا المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف
أ ش أ

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امتنع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، عن تأكيد أو نفي ما يتردد عن أن الزعيم الصيني شي جين بينج، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مارس الماضي، من استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.
 
وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الأربعاء "لا أستطيع تأكيد ذلك، ولا يسعني إلا أن أخبركم بأنه نتيجة الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس شي إلى موسكو تم تقديم قدر كبير من التصريحات والبيانات الصحفية وحددنا مضمون المفاوضات بوضوح في الوثائق التي عقبتها"، مشيرا إلى أن "كل شيء آخر يعد تكهنات".
 
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" ذكرت - في وقت سابق؛ نقلاً عن مصادر - أن الرئيس الصيني حذر نظيره الروسي في مارس الماضي من استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.
 

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