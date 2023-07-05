القومى للمرأة ببنى سويف: حملات طرق الأبواب تستهدف سيدات قرى حياة كريمة

بنى سويف هانى فتحى

قالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف، أن حملات طرق الأبواب بمرحلتيها الأولى والثانية استهدفت قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمركزى ببا وناصر، بالإضافة إلى بعض قرى مركز بنى سويف.

وأضافت نرمين محمود لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الثانية من حملات طرق الأبواب استهدفت أكثر من 6 آلاف سيدة، شملت 2500 زيارة داخل قرى حياة كريمة.

وقالت نرمين محمود إن المرحلة الثانية من الحملة استهدفت قرى "المنصورة والحمام والحرجة وأشمنت وجزيرة أبو صالح وبنى ماضى وبنى قاسم والملاحية البحرية وصفط راشين وهلية وبليفيا وأبشنا".

وأضافت نرمين محمود أن الحملة ‏شارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.