اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 10:01 م
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العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بالبحيرة فى ظروف غامضة

الأربعاء، 05 يوليو 2023 09:24 م
العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بالبحيرة فى ظروف غامضة إسعاف- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقيت سيدة مسنة مصرعها إثر التعدى عليها بالة حادة داخل مسكنها بمركز الدلنجات بالبحيرة فى ظروف غامضة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين العثور على سيدة مسنة فى العقد السادس من العمر متوفية داخل منزلها بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات  بالبحيرة، وبها آثار تعد بالة حادة.

وتكثف الاجهزة الامنية بمحافظة البحيرة من جهودها   لكشف لغز العثور على جثة السيدة المسن، وتم تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة  لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق  ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة المأساوية. 
 
 

 

 


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