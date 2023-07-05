وقالت الوزارة - في بيان لها ، وفقا لما أوردته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية على موقعها الإلكتروني - إن الصين تعارض مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان وقدمت احتجاجا رسميا للولايات المتحدة، مضيفة أن هذه الخطوة تحول تايوان إلى "برميل من البارود" .

يأتي ذلك تعقيبا على موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على البيع المحتمل للذخيرة والدعم اللوجستي لتايوان في صفقتين منفصلتين تبلغ قيمتهما معا 440 مليون دولار.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي إن الولايات المتحدة تجاهلت مخاوف الصين الأساسية، وتدخلت بشكل صارخ فى الشؤون الداخلية للصين وتعمدت تصعيد التوترات في مضيق تايوان.

وأضاف تان "إن القرارات الأمريكية الجديدة لا تفعل شيئا سوى تحويل تايوان إلى برميل من البارود، ودفع شعبها إلى الهاوية".

وطالب المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية بأن تلتزم الولايات المتحدة بمبدأ صين واحدة وبالبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة والوقف الفوري لمبيعات الأسلحة لتايوان ووقف أي شكل من أشكال التعاون العسكري مع تايوان".

وأكد تان أن خطط الولايات المتحدة لاستخدام تايوان لاحتواء البر الرئيسي الصيني إلى جانب جهود تايوان للسعي إلى الاستقلال محكوم عليها بالفشل.