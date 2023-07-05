اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يوليو 2023 11:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تعلن بدء التقدم لحركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2021 غدا

الأربعاء، 05 يوليو 2023 11:12 ص
الصحة تعلن بدء التقدم لحركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2021 غدا نقابة أطباء الأسنان - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة عن بدء التقدم لحركة التنسيق لتكليف أطباء الأسنان دفعة 2021 خريجي (فبراير - يونيو - سبتمبر) والذين أتموا سنة الامتياز، وذلك بنظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعات في ضوء قواعد التوزيع (الاحتياجات / المجموعة/ الرغبات /التوزيع الجغرافي) للعمل بوحدات الوزارة في المحافظات وبعض الجهات الخارجية.
 
وأشارت الوزارة، إلى أنه على الأطباء خريجى دفعة 2021 التقدم بالطريقة الإلكترونية بالإنترنت من خلال الموقع التالي Mhealth.cu.edu.eg، فى المواعيد الآتية:
 
1- إدخال البيانات الأساسية للطبيب خلال الفترة من 6 يوليو الى 20 يوليو 2023.
 
2- استيفاء الرغبات خلال الفترة من 3 أغسطس حتى 17 أغسطس 2023.
 
‏وأوضحت أنه في حال عدم الرغبة في استلام التكليف ‏يتم استيفاء نموذج الإقرار الخاص بذلك من خلال الإنترنت.
 
 
 

نقابة الاسنان

تكليف اطباء الاسنان

تكليف اسنان 2021

وزارة الصحة

تكليف الاطباء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة