السيطرة على حريقين فى المنيا دون إصابات

تمكنت قوات الحناية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريقين نشبا فى المنيا ومطاى دون أضرار بشرية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بمنزل ملك أشرف هاشم إبراهيم، مقيم بقرية أولاد الشيخ حسن، بمركز مطاي شمال المنيا، بسبب ماس كهربائي.
وانتقل فريق الحماية المدنية وتم إخماد الحريق، دون خسائر بشرية، بينما تسبب في خسائر في محتويات المنزل.
كما تلقت أجهزة الأمن، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بمنزل مكون من 3 طوابق بحي مكة التابع لمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا.
وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق، ومنع امتداده لباقى المناطق المجاورة، حيث تسبب الحريق في تلفيات بمحتويات المنزل، دون أضرار بشرية، وتحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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