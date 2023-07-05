السيطرة على حريقين فى المنيا دون إصابات

تمكنت قوات الحناية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريقين نشبا فى المنيا ومطاى دون أضرار بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بمنزل ملك أشرف هاشم إبراهيم، مقيم بقرية أولاد الشيخ حسن، بمركز مطاي شمال المنيا، بسبب ماس كهربائي.

وانتقل فريق الحماية المدنية وتم إخماد الحريق، دون خسائر بشرية، بينما تسبب في خسائر في محتويات المنزل.