السجن المشدد 6 سنوات لعاطل لحيازته 17 لفافة هيروين فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، بمعاقبة المتهم " ز.ع.ز"، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3044 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ز.ع.ز" عاطل، بمزاولة نشاطا إجراميا فى الاتجار في المخدرات، فتم استصدار إذن من النيابة، بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، ونفاذا للقرار انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، فأبصرته وبحوزته حافظة بلاستيكية تحوي على 17 لفافة لمخدر الهيروين وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.