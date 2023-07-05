اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:09 م
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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم فى قضية المغارة بسوهاج

الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:00 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم فى قضية المغارة بسوهاج هيئة المحكمة -أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا.م" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب أعمال إرهابية بالاشتراك مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة" بدائرة قسم ثان سوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى ، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
وتعود أحداث القضية لسنة 2016 بدائرة قسم ثان سوهاج، بعد ورود معلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

 


سوهاج

جنايات سوهاج

المغارة

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