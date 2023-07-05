الرئيس السيسي يهنئ كندا بيومها الوطني

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى السيدة ماري مايي سيمون الحاكم العام لكندا ، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم كندا .



كما أوفد الرئيس السيسي ، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة كندا بالقاهرة ، للتهنئة بهذه المناسبة.