اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 05:24 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ كندا بيومها الوطني

الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:48 م
الرئيس السيسي يهنئ كندا بيومها الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى السيدة ماري مايي سيمون الحاكم العام لكندا ، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم كندا .


كما أوفد الرئيس السيسي ، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة كندا بالقاهرة ، للتهنئة بهذه المناسبة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

كندا

رئاسة الجمهورية



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