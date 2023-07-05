الدفاع الروسى: تمكنا من صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نجحت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" في صد 9 هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا وبيرفومايسك وسيفيرنوي ونيفسكوي وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، هُزمت ثلاث مجموعات أوكرانية".

كما أعلنت أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.