الدفاع الروسى: تمكنا من صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من صد 9 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نجحت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" في صد 9 هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا وبيرفومايسك وسيفيرنوي ونيفسكوي وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، هُزمت ثلاث مجموعات أوكرانية".
كما أعلنت أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقتي دروزكوفكا وماكسيموفكا في دونيتسك، كما تم تدمير مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني في منطقة رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وفى سياق أخر، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في أول تعليق له على تمرد مجموعة فاجنر، إن محاولة التمرد لن تؤثر على القوات النظامية.
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