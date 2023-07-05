الحكومة توافق على آليات وضوابط تحديد صرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية

استعرض مجلس الوزراء مجموعة الخطوات التنفيذية المتخذة، والتى من شأنها أن تسهم فى إقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، وكذا ما يتم اتخاذه لإعداد قاعدة بيانات مميكنة للتعويضات المنصرفة عن إجراءات نزع الملكية، وإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة تلك الإجراءات، وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذى عقد مؤخرًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا)؛ لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذى تم توقيعه فى 30 أبريل 2023.

يأتى ذلك فى إطار ما يحققه هذا المشروع من توفير وسيلة نقل للمواطنين بالمناطق ذات الكثافة العالية فى مناطق: الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق.

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض رقم 5 الواقعة جنوب طريق السويس، بمساحة 50.4 ألف م2، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقارى، بهدف إقامة نشاط عمرانى متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد.