الحبس سنة مع الشغل لمتهمة باختلاس بضائع من جهة عملها بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهمة "س.م.م" بالحبس سنة مع الشغل وعزلها من وظيفتها، وتغريمها مبلغ 116 ألف جنيه ورد مبلغ مساوى بعد اتهامها باختلاس المبلغ من جهة عملها بدائرة قسم ثان سوهاج.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة بصفتها موظفة بإحدى شركات المساهمة وهى مشرفة مبيعات بإحدى الشركات اختلست أموالا وبضائع وجدت في حيازتها بمبلغ 143 ألف جنيه قيمة أجهزة تم بيعها للمتعاملين مع جهة عملها والمملوكة لجهة عملها، كما ارتكبت تزويرا فى محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة بأن أثبتت على خلاف الحقيقة على جهاز الحاسب الآلي الخاص بجهة عملها عملية ارتجاع وهمية لعدد 13 جهاز، كما أثبتت على خلاف الحقيقة نقل تبعية 18 جهاز من فرع سوهاج إلى فرع آخر على خلاف الحقيقة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بالواقعة وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.



