ووفقا لبيان هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، الذى نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، فإن العملية استمرت لمدة 36 يوما لانتشال الحطام الغارق بعد فشل كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ فضائي في أواخر مايو حيث أطلقت كوريا الشمالية في 31 مايو ما تدعي أنه صاروخ تشوليما-1 الذي يحمل القمر الصناعي ماليكيونج-1، ولكنه تحطم في البحر بسبب دوران محرك المرحلة الثانية بشكل غير طبيعي.

وأضاف الجيش الكوري الجنوبي أنه أنهى اليوم الأربعاء عمليات انتشال الحطام الغارق التي بدأت فور تساقطه قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية في 31 مايو الماضي.

يذكر أن الجيش الكوري بدأ عملية الانتشال فور الإطلاق وتمكن من انتشال جزء من المرحلة الثانية من الصاروخ في 15 يونيو في ظل توقعات بأن تحليل الجزء المنتشل يمكن أن يلقي الضوء على التقدم الذي أحرزته كوريا الشمالية في برنامج تطوير الصاروخ بعيد المدى، كما قام خبراء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل مفصل للحطام ووجدوا أن حطام القمر الصناعي بلا فائدة عسكرية.