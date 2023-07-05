التعليم: نسبة النجاح بالدبلومات الفنية 64.47%.. وحضور اختبارات الدور الأول 99.3%

كتب: محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بلغ 739170 طالبا وطالبة، فيما بلع عدد اللجان 2553 لجنة، وبلغ عدد المشرفين 220 ألف معلم، ووصل إجمالى الحاضرين 734108 بنسبة 99.3 % وإجمالى الناجحين 473264 بنسبة 64.47 %.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازى، أكد أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.