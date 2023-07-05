اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يوليو 2023 05:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: نسبة النجاح بالدبلومات الفنية 64.47%.. وحضور اختبارات الدور الأول 99.3%

الأربعاء، 05 يوليو 2023 04:45 م
التعليم: نسبة النجاح بالدبلومات الفنية 64.47%.. وحضور اختبارات الدور الأول 99.3% الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب: محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بلغ  739170 طالبا وطالبة، فيما بلع عدد اللجان 2553 لجنة، وبلغ عدد المشرفين 220 ألف معلم، ووصل إجمالى الحاضرين  734108  بنسبة 99.3 % وإجمالى الناجحين  473264 بنسبة 64.47 %.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازى، أكد أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.

 

 


الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنيه

نتيجة الدبلومات

نتيجه الدبلومات الفنيه

نتيجة الدبلومات الفنيه

نتيجه الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الدبلومات الفنيه 2023

وزارة التعليم

التربية والتعليم

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وزير التعليم

وزير التربيه والتعليم

وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. صور وأسماء الأوائل على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 04:39 م

وزير التعليم يعلن نسب النجاح فى نتيجة الدبلومات الفنية 2023

الأربعاء، 05 يوليو 2023 04:37 م

بدء مؤتمر صحفى لوزير التعليم بالعاصمة الإدارية لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 04:30 م

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .. وزير التعليم يعتمد النتيجة بنسبة نجاح 64.4%

الأربعاء، 05 يوليو 2023 04:13 م

أوائل الدبلومات الفنية 2023.. البنات تفوقن على البنين بـ22 طالبة

الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:34 م

نتيجة الدبلومات الفنية.. 29 يوليو الحالى موعد امتحانات الدبلومات دور ثان 2023

الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:30 م

نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. 29 طالبا بقائمة أوائل الامتحانات وتفوق للبنات

الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:27 م

طالبتان بالإسكندرية يحصدان المركز الأول على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 01:53 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة