الاعتماد والرقابة الصحية تنظم برنامج تدريبي على معايير جودة المراكز الطبية المتخصصة

كتب وليد عبد السلام

نظمت الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية ، بالتعأون مع الإدارة المركزية لطب وجراحة الأسنان بوزارة الصحة، برنامج تدريبى لمراكز طب الأسنان التابعة للإدارة، وذلك للتعريف بمعايير GAHAR الخاصة باعتماد المراكز الطبية المتخصصة.

وقال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن مركز التدريب بالهيئة قام بتنظيم البرنامج فى إطار تفعيل خطة التدريب المشتركة بين الهيئة وبين ادارة طب وجراحة الأسنان بهدف حصول مراكز طب الأسنان على شهادة الاعتماد تمهيدا لتقديم حزم خدمات علاج الأسنان لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف أن البرنامج شارك به 90 متدرب من فرق الجودة والعاملين بمراكز طب وجراحة الأسنان بمحافظات بورسعيد، والقاهرة، والاسكندرية، والمنصوره، ودمنهور، وأنه شمل نظرة عامة على عملية الاعتماد وقواعد حساب مجموع درجات استيفاء المعايير، إلى جانب عناصر التطابق مع كل معيار، خاصة المعايير المتعلقة بأمان وسلامة المريض، ومنع انتشار العدوى، والخدمات التشخيصية والتكميلية، والمعايير الخاصة بالجراحة والتخدير وتسكين الآلام ، وسلامة الدواء.

شارك بتقديم البرنامج نخبة من خبراء جودة الرعاية الصحية على رأسهم كل من: الدكتور السيد العقده، الدكتورة ولاء عبداللطيف، أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك الدكتور محمد السايس، مدير عام الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية، الدكتور أحمد الشلبي، مدير التدقيق الإكلينيكى بالرقابة الصحية، الدكتورة آيه بسطأوي، عضو الإدارة العامة للدعم ألفنى للمنشآت الصحية.

يذكر أن معايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة الصادرة عن الهيئة حصلت على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" بنسبة نجاح بلغت 97% وهى تنطبق على المنشآت الصحية التى تقدم الرعاية بمدة إقامة أقل من ٢٤ ساعه مثل:

• مراكز الكلى

• مراكز الأسنان

•مراكز جراحات اليوم الوأحد

• مراكز الرمد

• مجمع العيادات

• الصيدليات العامه

• العيادات الخاصة