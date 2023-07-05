وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة "نابلس" شمال الضفة، والواقعة إلى الجنوب من جنين، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما أسير محرر بعد تفتيش منزليهما، وفي بيت لحم إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وكانت الليلة الماضية قد شهدت العديد من المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وخاصة مدينة "الخليل"، وقمعت قوات الاحتلال بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع مسيرات للتنديد بعدوانها على جنين، والذي استمر يومين قبل انسحابها منتصف الليلة الماضية، وأسفر عدوان الاحتلال في "جنين" ومخيمها عن ارتقاء 12 شهيدًا وإصابة 140 آخرين.