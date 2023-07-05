اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يوليو 2023 06:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأولى بالدبلوم التجارى: رفضت الثانوية العامة وحلمى الالتحاق بالمعهد الفنى الصحى

الأربعاء، 05 يوليو 2023 06:04 م
الأولى بالدبلوم التجارى: رفضت الثانوية العامة وحلمى الالتحاق بالمعهد الفنى الصحى آية ضياء قطب الحفناوى
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سادت حالة من الفرح والسعادة بقرية الجعفرية التابعة لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، وذلك بعد حصول الطالبة آية ضياء قطب الحفناوى على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بعد حصولها على 99,66%.
 
وقالت الطالبة لـ"اليوم السابع" أنهم تلقوا اتصالا أمس من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يؤكد حصولها على المركز الأول على مستوى الدبلومات الفنية التجارية لعام 2023 على مستوى الجمهورية، وبالفعل تم تكريمها اليوم بالوزارة.
 
وأشارت إلى أن سعادتها كبيرة لا توصف، خاصة أنها رفضت الالتحاق بالثانوية العامة بعد حصولها على 98% وواجهت انتقادات كثيرة، وأصرت على الالتحاق بالثانوي التجاري، موضحة أن حلمها الالتحاق بالمعهد الفنى الصحى.

الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنيه

نتيجة الدبلومات

نتيجه الدبلومات الفنيه

نتيجة الدبلومات الفنيه

نتيجه الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الدبلومات الفنيه 2023

وزارة التعليم

التربية والتعليم

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وزير التعليم

وزير التربيه والتعليم

وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة