إنشاء 528 مدرسة جديدة وصيانة 1181 أخرى فى سوهاج خلال 9 سنوات

سوهاج محمود مقبول

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة قد شهد طفرة غير مسبوقة خلال الـ 9 سنوات الماضية، منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، مشيرا إلى إنشاء 528 مدرسة جديدة بتكلفة 2 مليار و 945 مليون جنيه، خلال تلك الفترة استهدفت جميع مدن وقرى المحافظة، خاصة تلك التي تشهد كثافة سكانية، كما تم الانتهاء من صيانة 1181 مدرسة بتكلفة 743 مليون جنيه .



وأكد محافظ سوهاج أن تلك الأرقام تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة، بتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة سوهاج، وتوفير المتطلبات اللازمة للمواطنين، وعلى رأسها التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أن المدارس الجديد التي تم الانتهاء منها خلال الـ 9 سنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول، مشيرا إلى استمرار العمل والبناء في كافة القطاعات حتى الوصول لتحقيق التنمية الشاملة التي تحقق رضا المواطنين .



من جانبه أوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن الـ 9 سنوات الماضية شهدت الانتهاء من إنشاء 491 مدرسة جديدة بنسبة 100%، مشير إلى أن العمل جاري بـ 30 مدرسة أخرى، كما سيتم البدء في إنشاء 7 مدارس بتكلفة 73 مليون جنيه، مضيفا أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لعدد 776 مدرسة، والصيانة العاجلة لـ 405 مدراس أخرى بمختلف مدن وقرى المحافظة .









