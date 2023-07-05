إعدام 17 طن أغذية فاسدة وتحرير 863 محضرًا خلال حملات رقابية فى الشرقية

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أنه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100يوم صحة قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمراجعة السلع المعروضة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات التفتيشية على 976 منشأة غذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط 133 منشأه غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، 17 طنًا و 415 كجم أغذية فاسدة، وأغلقت133 منشأة مخالفة، وحررت 863 محضرًا، في حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق خلال 10 أيام، ضمن فعاليات حملة 100 يوم صحة.