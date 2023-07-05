اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 02:39 م
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إصابة 9 أشخاص فى إطلاق نار خلال احتفالات عيد الاستقلال بأمريكا

الأربعاء، 05 يوليو 2023 02:26 م
إصابة 9 أشخاص فى إطلاق نار خلال احتفالات عيد الاستقلال بأمريكا الشرطة الأمريكية - أرشيفية
وكالات

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أصيب تسعة أشخاص خلال مشاركتهم باحتفالات عيد الاستقلال الأمريكي جراء إطلاق نار بأحد أحياء العاصمة الأمريكية واشنطن بحسب ما ذكرته شرطة العاصمة.

 

وجاء في بيان الشرطة: "لدينا تسعة ضحايا إجمالا، اثنان منهم قاصران، أحدهما في التاسعة من عمره والآخر سبعة عشر عاما. وتم نقل الجميع إلى المستشفيات لتلقي العلاج الضروري.. ولا يزال التحقيق في مرحلته الأولية". ونشرت شرطة واشنطن مقطع الفيديو على موقع تويتر.

 

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الحادث وقع في شمال شرق المدينة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

 

وأشار الشرطي وفق البيان إلى أن إطلاق النار تم من سيارة دفع رباعي سوداء. وأضاف "توقف وبدأ بإطلاق النار على السكان المحليين الذين كانوا في الخارج وكانوا يحتفلون بيوم 4 يوليو".

 


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