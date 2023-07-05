اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يوليو 2023 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الأربعاء، 05 يوليو 2023 01:14 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم اسعاف
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري جرزا وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم في نطاق محافظة الفيوم بعد كوبري جرزا بإتجاه أسيوط وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 







 


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم الجامعي

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة