إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري جرزا وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم في نطاق محافظة الفيوم بعد كوبري جرزا بإتجاه أسيوط وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.















