إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الغربي

الفيوم رباب الجالي

أُصيب 13 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق أسيوط الغربي، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبين أنّ حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وقع بعد مدخل قصر الباسل/ إتجاه أسيوط بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وأسفر عن إصابة 13 شخصًا من محافظة المنيا، وهم:

طه محمد طه (35 سنة).

انتصار محمد طه (25 سنة).

حمزة طه محمد (12 سنة).

دعاء عمر عبد العزيز (22 سنة).

ولاء سلامة رمضان (25 سنة).

سلامة رمضان.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين الستة إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بينما جرى نقل المصابين السبعة الآخرين إلى مستشفى الواسطى المركزي بواسطة سيارات إسعاف مرفق بني سويف.

وتم إزالة آثار حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.