إصابة عامل بطلق نارى في مشاجرة بسبب خلافات الجوار ولهو الأطفال بسوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج عامل يقيم بدائرة المركز مصابا بطلق نارى بالساق اليسرى وتم نقله للمستشفى سوهاج الجامعى لتقى العلاج اللازم تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لقطاع الشرق يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بسبب الخلافات على لهو الأطفال وخلافات الجيرة وتم نقل المصاب للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات اتى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز دار السلام بورود إشارة من مستشفى السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول المدعو محمد ح م م 42 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مصاباً " بطلق ناري بالساق اليسري " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال شقيقه أتهم نجل خالته المدعو مؤمن ح م ا 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته اقر بأرتكاب الواقعه لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.