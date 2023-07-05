إزالة فورية لـ3 حالات تعد وحملة لرفع الإشغالات بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز بمحافظة أسوان، جهودها المتعلقة باستمرار أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وكذا النظافة العامة.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بقيادة إبراهيم سليمان، حملة استهدفت الإزالة الفورية لحالتى تعدى بمساحة 1000 م2، وذلك بنطاق قرية الحوش التابعة للرمادى قبلى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، بقيادة كمال حلمى، حالة بناء على أراضى أملاك الدولة بنطاق قرية بنبان بحرى بمساحة 64 م2، وهو الذى توازى مع تنظيم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدنى، حملة استهدفت رفع الإشغالات المخالفة، ومصادرة للمضبوطات المتنوعة بنطاق حى شرق المدينة بإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة.