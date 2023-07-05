أيمن الجميل: الإنجازات المبهرة بمجال الطاقة النظيفة تدعم التنمية الزراعية المستدامة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الإنجازات الضخمة المبهرة التى حققتها الدولة المصرية فى مجال الطاقة النظيفة خلال السنوات التسع الماضية تمثل أكبر داعم للتنمية الزراعية المستدامة ، والخطط الاستراتيجية للارتقاء بمنظومتى الزراعة والرى للتحول من المساحات المحددة فى الوادى والدلتا إلى استصلاح ملايين الأفدنة فى شرق العوينات وتوشكى الجديدة ووسط سيناء والدلتا الجديدة ومشروع الصوب الزراعية، وكذلك تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكميات المحددة من المياه بإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى بعد إعادة المعالجة والتنقية والتحول إلأى منظومات الرى بالتنقيط.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A " للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كانت من أسبق الدول للاستثمار فى الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ، ومنها مشروعات تعزيز الهيدروجين الأخضر ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وإنتاج الطاقة الغازية من المخلفات العضوية فى محطات المعالجة بمحافظات الصعيد، الأمر الذى يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى شرق البحر المتوسط كما يدفع جهود التنمية الشاملة المستدامة وخاصة فى المجال الزراعى

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، إن الإنجازات المتحققة فى إنتاج الطاقة النظيفة مبهرة للغاية ومنها مثلا أكبر مشروع فى أفريقيا لإنتاج الكهرباء من مزارع الرياح، بإجمالى إنتاج سنوى حوالى 48 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة، يقلل حوالى 9% من انبعاثات الكربون السنوية لدينا، كما يساعد فى حصول مصر على 42% من طاقتها من المصادر المتجددة، وتوفير 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تمثل أيضا أحد أهم مصادر الطاقة كثيفة العمالة وصديقة للبيئة فى مصر من خلال إنتاج مليون و 500 الف طن سنويا بحلول عام 2030، والارتفاع بالإنتاج إلى 5 مليون و 800 ألف طن سنويا بحلول 2042 و سيكون متاح للتصدير 3 مليون 800 الف طن وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الأخضر عالميا

وتابع أيمن الجميل أن أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم موجود على الأراضى المصرية فى محافظة أسوان ، وهو محطة بنبان لإنتاج لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ، الذى استطاع أن يحصد جائزة أفضل مشروعات البنك الدولى على مستوى العالم لعام 2018، والمشروع و لديه آلية متكاملة لإدارة وتدوير المخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث تساهم 6.8 مليون خلية شمسية فى تقليل الانبعاثات الكربونية بما يوازى 3% على المستوى المحلى، فيما يقوم المشروع بالعديد من الخدمات المجتمعية التعليمية والصحية، علاوة على التمكين الاقتصادى، كما أنه يوازى السد العالى فى قدرته على إنتاج الطاقة بعد وصول عدد المحطات إلى 40 محطة تنتج 2000 ميجا وات لتصبح أسوان عاصمة للطاقة الشمسية فى العالم

وأوضح أيمن الجميل أن التنمية الزراعية المستدامة التى تشهدها البلاد بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية ، اعتمدت على الأساليب الزراعية التكنولوجية الحديثة والطاقة النظيفة، لتوفير محاصيل عالية الجودة والإنتاجية لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى المتكامل التى تعتمد على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري، فضلاً عن إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات ، كذلك تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة ، الأمر الذى انعكس إيجابيا على توافر السلع الزراعية فى الأسواق المحلية طوال العام وأيضا على حجم الصادرات المصرية وزيادة معدلاتها، لتتربع على عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات .