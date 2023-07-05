أول الدبلوم التجارى: طموحى تأسيس مشروع وأن أصبح رجل أعمال

الشرقية - إيمان مهنى

قال عبدالرحمن محمد حسين، الحاصل علي مركز أول جمهورية الدبلوم التجاري نظام تعليم مزدوج، خريج مدرسة السويدي، تخصص لوجستيات، بمجموع 832 درجة بنسبة 97.8%، أنه حقق أولي خطوات طموحه، في التفوق الدراسي، وسنقدم للالتحاق بكلية التجارة، بجانب تأسيس مشروع خاص به، كخطوة ليكون من رجال الأعمال.

وأشار لـ"اليوم السابع"، انه من سكان محافظة الإسماعيلية، وهو في المرحلة الإعدادية، قرر الالتحاق مدرسة السويدي بمحافظة الشرقية، ومن أجل دراسة مواد التجارية، وتحقيق طموحه.

و يضيف أنه كان يتابع دورسي أول بأول، كنت أذاكر 6 ساعات من أجل تحقيق هدفي الحصول على مركز أول، لافتا أنه استقبل الخبر بفرحة كبيرة وأن الله وفقه في تحقيق أولي خطوات.

من جانبها هنأت فاطمة عبدالسلام مدير التعليم المزدوج بمديرية التربية والتعليم، طلاب اوائل الجمهورية من ابناء المحافظة، لافتا انه حصلت الاول الجمهورية بسملة عصام عبد المنصف بمدرسة السلطان عويس للتعليم والتدريب المزدوج بالعاشر من رمضان، والطالب عمرو عطوة تعليم زراعي مدارس تطبيقة لمدرسة الصالحية الثانوية للتكنولوجيا التطبيق علي مركز أول الجمهورية، و الطالب عبدالرحمن محمد حسين نظام تجاري مدرسة السويدى.