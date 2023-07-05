ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن شميهال قوله: "بشكل عام ، أنفقت الحكومة أكثر من 4 مليارات هريفنا أوكرانية للتغلب على عواقب الهجوم وهذه أموال لنقل مياه الشرب ، وإعادة بناء المرافق ، ودفع مساعدات للضحايا".

ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني فقد خصصت الحكومة 1.5 مليار هريفنا من صندوق التصفية لبناء أنابيب المياه مباشرة بعد قيام الروس بتفجير السد حيث بدأت الأعمال بالفعل.