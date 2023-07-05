أخبار مصر.. الحكومة توافق على تعديل تشريعى يسمح لغير المصرى بتملك العقارات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها استعرض مجلس الوزراء أيضاً خطوات تنفيذ عددٍ من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث وافق المجلس، على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزى.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.4%

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بنسبة نجاح 64.47%.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازى، قد أكد أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.

طقس حار رطب غدا وشديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة برانى بمطروح لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وغسل الاموال حصيلة هذا النشاط فى مشروعات وانشطة تجارية تقدر بنحو 150 مليون جنيه.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " مقيم بدائرة قسم شرطة برانى لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (150مليون جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على الجهات المختصة.

وزير التعليم: رؤية جديدة لتطوير الثانوية العامة تضمن للطلاب أكثر من فرصة امتحانية

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه زار مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهناك انبهار كبير فى قدرات الطلاب المصرى لما يلاقى فرصة بيتقدم، مؤكدا أن الثانوية العامة أيضا لها رؤية جديدة لدى الوزارة منها إتاحة نظام محاولات للطلاب لأكثر من فرصة لأن نظام الفرصة الواحدة حاليا مرعب للطلاب وستكون الثانوية العامة مريحة ويكون نظام الإسراع التعليمى ممكن طالب ياخد الثانوية العامة فى سنتين او ثلاث سنوات وستكون هناك رؤية قوية.

من جانبه قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن دول أوروبية وعربية تطلب خريجى المدارس الفنية للعمل بها منها ألمانيا وإيطاليا ويتم تجهيز طلاب المدارس الفنية من حيث التحدث باللغات للتواصل، موضحا أنه يتم تطبيق نظام الجدارات بشكل كامل فى المدارس الفنية، كما سيتم التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث وصلت إلى 52 مدرسة.

الاتصالات: بدء سداد اشتراك التليفون الأرضى بنظام الدفع المسبق

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، تحويل عملاء التليفون الأرضي، إلي نظام الدفع المسبق، وذلك من خلال رسالة يتلقاها العميل تخبره بالتحول إلى النظام الجديد، وتشرح كيفية التعامل معه، وبدأت الشركة في إرسال رسائل نصية لعملاء الدفع المسبق لسداد قيمة اشتراك الثلاث شهر القادمة و التي تبدأ من يوليو الجاري.

فيما تصدر فاتورة التليفون الأرضي التقليدية في 15 من يوليو الجاري عن أشهر ابريل ومايو ويونيو.

ونفى مسئول رفيع في الشركة المصرية للاتصالات لليوم السابع، تحويل جميع العملاء لنظام الدفع المسبق، حيث تم تحويل أكثر من 4 ملايين عميل.

مدبولى يشهد توقيع عقدى إدارة وتشغيل فندقين بمثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقدي شراكة جديدين بين شركة "سيتي ايدج للتطوير العقاري" نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة "هيلتون" بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووقع على عقد الشراكة كل من محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج للتطوير العقاري"، وسام دياب، مدير التطوير بمجموعة "هيلتون ".

وبموجب عقدي الشراكة، تقوم مجموعة "هيلتون" بإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، الأول هو فندق "دوبل تري- Double Tree" في منطقة أبراج مثلث ماسبيرو، والثاني هو فندق هيلتون بمنطقة سور مجرى العيون.

ويتضمن الاتفاق أن يتم تشغيل فندق"دوبل تري" في منطقة مثلث ماسبيرو في 30 يونيو 2028، ويضم الفندق 260 غرفة وجناحًا.

وزير الكهرباء: نسعى لزيادة قدرة خط الربط مع ليبيا الى 2000 ميجا وات

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تجرى حاليا دراسات لبحث إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا من 150 ميجا وات إلى 2000، لافتا إلى أنه تم زيادة القدرات فى يناير الماضي من 100 ميجا وات إلى 150 ميجا وات بناء على طلب الجانب الليبي.

وأشار الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم حاليا بعمل الدراسات الخاصة برفع جهد خط الربط بين مصر وليبيا من 220 كيلو فولت إلى 500 كيلو فولت.

وقال الوزير أن الوزارة تدرس حاليا زيادة قدرة خط الربط بين مصر والأردن من 450 ميجا وات إلى 1100 ميجا وات على جهد 400 كيلو فولت.

الإسكان وشركة صينية توقعان مذكرة تعاون لإدارة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع الدكتور جاو بو، المدير العام للإدارة الخارجية لشركة cscec الصينية، والوفد المرافق له، وبحضور مسئولى شركة انكوم، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وذلك فى إطار العلاقات القوية بين مصر والصين.

وحضر الاجتماع، المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان – المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني للوزير، ومن شركة انكوم، المهندس هشام شتا، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد شتا، شريك وعضو مجلس الإدارة، والمهندس عمرو شتا، الشريك التنفيذي، والمهندس شريف عبدالباسط الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والعقود، ومن شركة CSCEC الصينية، السيد تشانج ويتساي، المدير العام للشركة بمصر، ووانج جي، المدير العام التنفيذي للشركة بمصر، والسيد تشو سياو بين، والسيد ها سياو بينج، نائبا رئيس الدائرة الثامنة للشركة.

الأرض تصل غدا لأبعد مسافة عن الشمس في 2023.. اعرف التفاصيل

تصل الكرة الأرضية غدا الخميس، إلى أبعد مسافة في مدارها حول الشمس "الأوج" هذا العام في الساعة الثامنة و6 دقائق مساء بتوقيت جرينتش، وذلك بعد حوالي أسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفي.

وأوضح المهندس ماجد أبو زاهرة مدير الجمعية الفلكية بجدة في بيان للجمعية، أنه خلال "الأوج" ستكون المسافة بين مركز الشمس ومركز كوكبنا 152,093,251 كيلومترا، وفي هذا الوقت يكون الحجم الظاهري لقرص الشمس أصغر قليلا عن المعتاد ولكن هذا غير مرصود بالعين المجردة.

وقال إن الأرض تصل أبعد مسافة من الشمس في منتصف الصيف بالنصف الشمالي وهذه من المفارقات التي تؤكد أن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.