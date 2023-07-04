"100 يوم صحة" تجوب قرى ومدن الغربية وتقدم خدماتها لـ 11 ألفا و188 مواطنا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، حيث قدمت الأطقم الطبية خدماتها لعدد 11 ألفا و 188 مواطنا على مدار اليوم من خلال 165 فريق من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات " فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة".

وأوضح محافظ الغربية أن إجمالي الخدمات المقدمة منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم بلغ 66 ألفا و720 خدمة طبية ، مضيفاً أن المبادرة قد شملت أيضاً تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 5800 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة .

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 4084 منتفع ، بينما استفادت 4609 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 81 حالة والعلاج لعدد 67 منهم إلى جانب فحص 526 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 1758 منتفعة.